Maud Vanhauwaert zoekt in eigen werk naar nieuwe vormen van poëzie

We kennen poëzie allemaal in de vorm van gedichten die op papier verschijnen, veelal in dichtbundels. Maar poëzie is overal om ons heen. Dat weten we al een beetje sinds de typografische gedichten van Paul van Ostaijen. Boem Paukeslag en het Huldegedicht aan Singer klinken ons bijna letterlijk als muziek in de oren.