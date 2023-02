Man die benefiet wil organiseren voor Turkije krijgt bedreigingen uit extreemrechtse hoek: “Stoppen? Dit motiveert me zelfs nog meer om mensen te helpen”

Sint-Amands“Zonder die bedreigingen richting mijn familie had ik de brief waarschijnlijk in de prullenmand gegooid.” Een oproep van Désiré De Pauw (64) uit Sint-Amands om een benefiet te organiseren voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije werd niet door iedereen geapprecieerd. Op zaterdag stak er een dreigbrief in zijn bus, waarin afzender ‘VB White Power’ dreigementen uit naar Désiré en zijn familieleden.