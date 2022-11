Luc Morjaeu toont nieuw werk en nodigt gastexposanten uit voor ‘Fecit’

Bornem Stripteke­naar Luc Morjaeu stelt tentoon in De Notelaer: “Tijd om ook ander werk te tonen”

‘So Far So Good’, zo heet de nieuwe tentoonstelling die op zondag 3 juli de deuren opent in De Notelaer in Hingene (Bornem). Kunstenaar van dienst is niemand minder dan Luc Morjaeu, Puurs-Sint-Amandsenaar én tekenaar van de bekende stripfiguren Suske en Wiske. “Dit keer toon ik vooral veel vrij werk: een heleboel tekeningen, schilderijen en bronzen beelden.”

29 juni