Liezele Foort viert geen drie, maar vier dagen feest

Puurs-Sint-AmandsHet populaire ‘Liezele Foort’ palmt van donderdag 29 september tot en met zondag 2 oktober opnieuw het centrum van Liezele (Puurs-Sint-Amands) in. “We vieren voor het eerst geen drie, maar vier dagen feest. Nieuw is ons dartstoernooi ‘Heil de Dartspijl’”, zegt Kris De Kock namens de organisatie.

Liezele Foort werd voor het eerst georganiseerd in 2019, met als doel de jaarmarkt en bijhorende kermis in het dorp nieuw leven in te blazen, en bleek meteen een schot in de roos. De coronacrisis zorgde onderweg voor de nodige hindernissen, maar het evenement is dit weekend aan een derde editie toe. “Het centrale punt van ons feestweekend is ook dit keer de Sint-Jozefkerk, die opnieuw wordt omgebouwd tot gezellig Kerkcafé. Daar vindt donderdagavond om 19 uur de eerste editie plaats van dartstoernooi ‘Heil de Dartspijl’, al meer dan 20 ploegen schreven zich in.”

Volledig scherm De ploeg van Liezele Foort bij de Sint-Jozefkerk © Marc Aerts

“Op vrijdag zetten we het weekend goed in met een ‘Achter ‘t werk in de Kerk’-drink en een optreden van de band Kaballeros op het Zonnewijzerplein. Op zaterdag gaan we voor een portie sport, met de Liezelse Estafettefoorloop en Kidsrun. De deelnemende teams lopen in anderhalf uur tijd zo veel mogelijk rondes, men kan extra punten verdienen door er een ‘moeilijkheid’ bij te nemen. Dat extraatje kan een ronde op hoge hakken zijn, met een kruiwagen of in een brandweerpak... Het publiek is meer dan welkom om de sportievelingen aan te moedigen.”

Yoga in de kerk

“Eten, drinken of je amuseren kan ondertussen ook op Liezele Lokal, waar verenigingen en handelaars zorgen voor lekkers en animatie. Doorheen de dag staan allerlei live-optredens op het programma. Om 17 uur vindt de jaarlijkse Pierenworp plaats, waarbij de kleinsten snoep en speelgoed krijgen. We sluiten Liezele Foort af op zondag met yoga en een aperitiefconcert in het Kerkcafé, gevolgd door een rommelmarkt en DJ sets. Dan vindt ook de veiling plaats van de kunstwerken van de bewoners van ‘t Ozent en Flegado, die je een weekend lang in de kerk kan bewonderen. Ook de lokale Chiro zorgt voor leven in de brouwerij, met onder andere een quiz en Chirorestaurant.”

Alle data, uren en locaties: www.liezelefoort.be

