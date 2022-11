Leo en Linda nemen afscheid van café De Vierklaver: “Dit was geen job, maar onze passie”

Puurs-Sint-AmandsMet een groot feest nemen Leo Emmerechts (69) en Linda Droesbeke (65) in december afscheid van café De Vierklaver. Het koppel runt de zaak in de Hoogstraat in Puurs-Sint-Amands bijna 20 jaar, maar gaat het vanaf 2023 iets rustiger aan doen. “Stilzitten is echter geen optie, we willen allebei nog in de horeca blijven werken. Maar er zal meer tijd zijn om samen van het leven te genieten.”