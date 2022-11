Leerlingen Sjabi dansen erop los in fluo-outfit: “Dit dragen in donkere dagen maakt groot verschil”

“Met de herfstvakantie achter de rug en de donkerste dagen van het jaar op komst, lanceren we weer de actie ‘Helm op, fluo top!’ We moedigen onze kinderen zo aan om veilig en goed zichtbaar op stap te gaan, want een eenvoudig fluohesje maakt al een groot verschil in het verkeer”, zegt directeur Katrin Pepermans.

Gekke outfits

“Om die fluo populairder te maken, moedigen we onze leerlingen op alle mogelijke manieren aan. Zo kunnen ze stickers sparen per klas, en daar leuke dingen mee winnen. We leerden onze kinderen de voorbije dagen een ook dansje aan, dat ze woensdag in gekke fluo-outfits mochten brengen voor het publiek op het Kerkplein. We hopen al dat fluorescerend materiaal nu een hele winter lang te mogen zien.”