Leerkracht Aline stelt tentoon in CC Binder: “Wat ik anderen leerde, was ik zelf even kwijt”

Nevermore, zo heet de tentoonstelling van Aline Leysen in cultuurcentrum Binder in Puurs-Sint-Amands. Leysen is master in de Beeldende Kunsten en leerkracht esthetica aan het Sint-Jan Berchmansinstituut. Ze stelt in exporuimte BAAK haar action painting en fotografie tentoon: “Ik was vergeten hoe mooi het universum kan zijn.”