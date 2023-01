Leer hoe je zelf limoncello maakt tijdens tweedelige workshop in cc Binder

Kan een glaasje limoncello je wel eens smaken na een bord pasta? Of leer jij graag al eens iets nieuw? Dan is deze workshop alvast iets voor jou. In twee sessies leer je hoe je deze zoete Italiaanse likeur maakt. De workshop is in twee delen omdat er een aantal weken rusttijd nodig is voor de drank. Je kiest ter plaatse zelf de flesjes waarin je de limoncello mee naar huis wil nemen.