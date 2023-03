Langverwachte heraanleg van N17 gaat maandag van start

Puurs-Sint-Amands Vrijliggen­de fietspaden langs N17 op komst: AWV wil werken starten in zomer 2022

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Provincialeweg-N17 in Puurs-Sint-Amands is eindelijk in zicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. De voorbereidende werken gingen al van start, de aanleg zelf start in augustus 2022.