Langverwachte heraanleg Provincialeweg-N17 start in maart - Klus moet in voorjaar van 2025 geklaard zijn

Nieuwe verkeerslichten

De gewestweg wordt volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. Het wegdek wordt vernieuwd tot en met de fundering, ook de kruispunten worden onder handen genomen én er komen nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. Al even belangrijk is de creatie van nieuwe, vrijliggende fietspaden langs weerskanten van de rijbaan.

De werken verlopen in drie fases. Op 6 maart wordt er gestart met riolerings- en wegenwerken tussen rotonde Fok en het kruispunt met de Oude Heirbaan. Deze klus moet midden juni geklaard zijn. Fase 2 loopt van midden juni 2023 tot midden april 2024, dan wordt er gewerkt tot en met het kruispunt met de Oude Heirbaan. In een laatste fase, vermoedelijk van midden april 2024 tot het voorjaar van 2025, gaat de aannemer aan de slag tussen het kruispunt Oude Heirbaan en het kruispunt met Lippelodorp.

Infomarkt

Tijdens de volledige duur van de werken wordt de Provincialeweg afgesloten ter hoogte van de werfzone, en lopen de zijstraten ook doop op de N17. Zwaar verkeer moet omrijden via de N16, fietsers kunnen omrijden via de straten evenwijdig met de N17. Om alle stappen en de bijhorende hinder duidelijk te maken aan iedereen die betrokken is, organiseren de projectpartners een infomarkt. Deze vindt plaats op maandag 6 februari van 19 tot 21.30 uur in GC de Nestel, Buisstraat 19c in Puurs-Sint-Amands. Vooraf inschrijven is niet nodig.