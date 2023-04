Landelijke Gilde Liezele maakt zich klaar voor 27ste Plantenbeurs

Danny en Elisabeth verkopen restaurant ‘The Dining Room’: “Dromen van nieuwe uitdagin­gen, op een lager tempo en met minder kopzorgen”

In mei 2009 openden ze aan de Provincialeweg in Lippelo (Puurs-Sint-Amands) de deuren van hun restaurant The Dining Room. Nu 14 jaar later zetten chef-kok Danny Bervoets (59) en gastvrouw Elisabeth van Assche (59) het pand te koop. “We worden allebei een dagje ouder, een versnelling hoger schakelen lukt niet meer. We gaan daarom voor nieuwe uitdagingen, op een lager tempo en met minder zorgen.”