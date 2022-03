Koper gevonden voor pastorie van Liezele: “Is verblijfstoerisme wel beste invulling?”

De pastorie in Liezele bevindt zich op het plein pal in het centrum van het dorp, recht tegenover de kerk en naast het voormalige gemeentehuis. Puurs-Sint-Amands had zelf geen plannen voor het gebouw, en besloot het daarom te verkopen. De koper was wel verplicht om op de gelijkvloerse verdieping een handelszaak, horeca of verblijfstoerisme in te richten, met als doel voor meer beweging in het dorp te zorgen. Ook de voorgevel moet behouden blijven. “De minimum verkoopprijs werd vastgelegd op 325.000 euro, voor deze eigendom met een oppervlakte van 260 vierkante meter. We ontvingen net een bod van 335.000 euro, de verkoop kan dus worden toegewezen”, klinkt het.

Nood aan nieuwe handelszaken

Gemeenteraadslid Peter Lemmens (Vlaams Belang) is echter niet helemaal akkoord. “Het is natuurlijk een positieve zaak dat er na een jaar eindelijk resultaat is geboekt in dit dossier. Maar het is wel enorm jammer dat het pand zal ingevuld worden als verblijfsaccomodatie. Dit is niet waar we in Liezele nood aan hebben, wél aan nieuwe handelszaken. De bakkerij die er tot voor kort was, is omgevormd tot automatenwinkel en het gerucht doet ook de ronde dat het laatste café van het dorp binnenkort de deuren zal sluiten. We weten ook dat het moeilijk is om in de kleinere dorpskernen handelsactiviteiten aan te trekken, maar kan het bestuur hier dan niet wat meer inspanningen leveren? Deze verkoop is beter dan niets, maar geen al te grote vooruitgang.”