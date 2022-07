Kom karaoke zingen in Bar Baraque op donderdag 28 juli!

Zomerbar Bar Baraque organiseert in samenwerking met VBS Liezele een zomerse karaokeavond. Op donderdag 28 juli krijg je de kans op het podium te staan en alleen of met je vrienden je favoriete nummers te zingen. DJ Ivan zal alvast aanwezig zijn om de karaokeavond te verwezenlijken en VBS Liezele zal de bar bedienen, zodat niemand met een droge keel het podium op moet. Bar Baraque gaat door in openlucht en deze donderdag zal de bar opengaan van 19 uur tot middernacht, maar enkel als mooi weer gegarandeerd is. Dus smeer die stembanden al maar in! Het is trouwens helemaal oké als niet elke noot zuiver gezongen is, het is de sfeer waar het om gaat!