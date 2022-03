Kleuterschool Zonnebloem vernieuwt speelplaats en breidt uit met speelbos: “Kinderen spelen en bewegen meteen anders”

“Onze speelplaats was tot voor kort ééntje zoals we die allemaal kennen: een grote grijze tegelvlakte. We wilden onze kinderen graag meer groen geven, en samen met de leerlingen en leerkrachten tekenden we daarom een volledig nieuw plan uit. We maakten van de gelegenheid gebruik om ook de oude bureauruimte met afdak te slopen, zodat er ruimte vrijkwam voor een speelbos. We onderzochten hoe we het regenwater konden opvangen, om daar meteen onze toiletjes mee door te spoelen. Ook de fietsenstalling verdiende een make-over”, zegt Jacobs.