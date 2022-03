Kinderdagverblijven’t Schorreke en’t Kasteeltje blazen 15 kaarsjes uit

“We organiseerden zowel in de Jan van Droogenbroeckstraat als in de Molenstraat een groot verjaardagsfeest met ballonnen en wimpels, de peuters kregen geschenkjes en knutselden samen een verjaardagskroon… Natuurlijk waren ook de ouders welkom voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel”, zegt Jani Verheyen van Scholengroep Rivierenland.

“Die babbel was hoog tijd, want de meeste ouders kennen elkaar enkel met mondmasker op. Ook onze kinderbegeleiders waren blij om, na twee moeilijke jaren, eindelijk écht kennis te kunnen maken met de ouders.”

“Onze kinderdagverblijven vangen samen zestig tot zeventig kindjes op, zijn even belangrijke plekken als onze scholen. Onze kinderbegeleiders inspireren en stimuleren hier elke dag, met heel veel passie en liefde, de baby’s en peuters om de wereld te ontdekken. Ze gaan samen aan het spelen, leren, onderzoeken, … op het tempo van elke kind en in een veilige omgeving. Donderdag was dan wel een bijzondere feestdag, maar met al deze guitige kleintjes is het in ’t Schorreke en ’t Kasteeltje zowat elke dag feest!”