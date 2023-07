KID Rock in Puurs lokt 6.000 bezoekers

Wat met werf van Triamant in Kalfort? “Gesprekken met ernstige overnemer zijn al volop aan de gang”

De alsmaar groter wordende financiële problemen van woon- en zorggroep Triamant hebben ook gevolgen voor het onafgewerkte project in het Winkelveld in Kalfort (Puurs-Sint-Amands). De site met 126 woningen, een restaurant en zorgdiensten zou in 2023 de deuren openen, op dit moment ligt de bouwwerf er echter verlaten bij. Volgens burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) is er al een oplossing in de maak. “De gesprekken met een ernstige overnemer zijn volop aan de gang.”