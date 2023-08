Kalfort telt af naar kermisweek, Kalifiësta blaast 15 kaarsjes uit: “Opbrengst gaat dit jaar naar SuperStef, onze nog lang niet vergeten dorpsgenoot”

Terwijl alsmaar meer kermissen verdwijnen, groeit de jaarlijkse kermisweek in Kalfort (Puurs-Sint-Amands) jaar na jaar verder aan. “We trappen Kalfort Kermis op 25 augustus in gang, en sluiten pas tien dagen later weer de deuren. Ons festival Kalifiësta blaast 15 kaarsjes uit, de opbrengst gaat dit jaar naar SuperStef. Zo steunen we het onderzoek naar acute leukemie, en maken we duidelijk dat we Kalfortenaar Stef Lauwers (19) nog lang niet vergeten zijn”, zegt voorzitter van Kalité Bjorn Cloostermans.