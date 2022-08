Kalfort maakt zich klaar voor vernieuwde Maria-ommegang

Puurs-Sint-AmandsAl sinds de 17e eeuw dragen de inwoners van Kalfort (Puurs-Sint-Amands) het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan in processie door hun straten. Op zondag 28 augustus is het weer zover, maar de Maria-ommegang wordt dit keer in een nieuw jasje gestopt. De figuranten hebben hun eerste pasbeurt achter de rug.

De Maria-ommegang in Kalfort maakt deel uit van Kalfort Kermis, een tien dagen durend volksfeest. “We schreven een nieuw scenario voor onze ommegang”, zegt coördinator Luc Schokkaert. “De stoet wordt opgesteld in de Molenstraat en stapt via de Guido Gezellelaan, Kalfortdorp, Coolhemstraat en Kloosterbunder naar de dorpshuistuin, waar een slotapotheose met de choreografische groepen staat gepland.”

Overledenen eren

“De traditionele elementen zoals de troon van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan en de eucharistie blijven behouden, maar verder focussen we meer op Kalfort als dorp. Alle verenigingen zorgen voor een delegatie, en tonen zo samen dat de Kalfortse gemeenschap leeft én graag feest. Ook zullen we alle overledenen van het voorbije jaar eren, door ze tijdens de ommegang in herinnering te brengen.”

Volledig scherm Deelnemers kiezen hun outfit uit tijdens één van de pasbeurten van de Maria-ommegang © Marc Aerts

In een tweede deel zetten we de zorg centraal, met naast de actualiteit ook een historische terugblik op de zorgverlening in Kalfort. In het laatste deel gaan we voor een hedendaagse kijk op Maria. Met muziek, dans, zang en versierde wagens focussen we op de thema’s hoop, ontmoeten, nieuw leven, inzet voor de mensen en zorg voor onze planeet. Zondagnamiddag na de ommegang organiseren we de volkskermis ‘Calfort anno 1910’ in de tuin van dorpshuis Vrededaal. Iedereen kan er komen zingen en dansen, we voorzien hapjes en drankjes, kinderanimatie en een komisch optreden.”

Honderden figuranten

“Deze ommegang is alleen maar mogelijk dankzij de hulp van verschillende muziekgroepen, zangkoren en honderden figuranten. We zoeken nog altijd mensen die willen meewerken, bijvoorbeeld door op te treden in één van onze historische groepen zoals de zusters, paters, arme en rijke pelgrims, pestdokters, pestlijders, flagellanten… Iedereen die wil helpen, kan langskomen op één van onze volgende pasbeurten in het dorpshuis: op vrijdag 19 augustus van 19-20.30 uur, maandag 22 augustus van 19-20 uur en op zaterdag 27 augustus van 14-15.30 uur.”

Maria-ommegang, op zondag 28 augustus om 11 uur in Kalfort (Puurs-Sint-Amands)

Volledig scherm Deelnemers kiezen hun outfit uit tijdens één van de pasbeurten van de Maria-ommegang © Marc Aerts

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.