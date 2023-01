Kaaswinkel sluit door hoge energieprijzen: “Maar dit is niet het einde van Cheesy Dream”

Sint-Amands“Dit was geen prettige beslissing.” De Sint-Amandse kaaswinkel Cheesy Dream is aan zijn laatste maand bezig. De energiecrisis en stijgende prijzen van de producten doen zaakvoerster Mascha De Wolf terugvallen op haar vorig concept met het organiseren van kaasavonden en een webshop.

Mascha, een gediplomeerd kaasmeester, begon zeven jaar geleden in haar eigen woonst met Cheesy Dream en organiseerde tal van wijn- en kaasavonden bij onder andere scholen en verenigingen. Het klantenbestand groeide, de naam Cheesy Dream werd groter. In 2019 schreef Mascha een nieuw hoofdstuk met de opening van een eigen winkel in de Romain Steppestraat. Eind deze maand gaan de deuren definitief dicht. Maar het einde van de winkel in Sint-Amands betekent niet het einde van Cheesy Dream. “Ik ga me volledig focussen op mijn nieuwe webshop en het organiseren van evenementen. Vroeger kwamen de klanten naar mij, nu zal ik naar hen toekomen. Klanten kunnen op de webshop een bestelling doen, die ik dan persoonlijk tot aan de deur zal brengen. Op de webshop zullen er ook proefpakketten aangeboden en ik ga ook degustaties organiseren. We blijven dus voortdoen”, zegt Mascha.

Volledig scherm SINT-AMANDS Mascha Wolf sluit haar winkel Cheesy Dream die verder gaat als webshop © David Legreve

Energieprijzen

“Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar de omstandigheden zaten me helemaal niet mee. Negen maanden na de opening van Cheesy Dream was er corona en bleven de mensen thuis. Ik kon in die periode ook geen evenementen organiseren. Een serieuze domper, maar desondanks heb ik met de winkel toch iets weten op te bouwen. Mensen kwamen van ver voor een stuk kaas. De echte kaasliefhebber apprecieerde dat onze kazen niet alledaags waren en zorgkundig werden uitgekozen”, vertelt Mascha. “De laatste maanden werd ik geconfronteerd met een nieuw gegeven: de hoge energieprijzen. Ik heb een aantal installaties in de zaak die dag en nacht energie opslorpen, onder andere de koelinstallaties. Bovendien zag ik ook de aankoopprijzen stijgen, waardoor ik zelf mijn prijzen moest verhogen en het gamma moest verkleinen. Met de huidige benzineprijzen doen sommige klanten ook niet meer de moeite om naar Sint-Amands te rijden voor een stuk kaas, wat ik kan begrijpen. Het heeft mij doen nadenken over de toekomst van mijn zaak. Ik bespaar mij heel wat kosten door de winkel te sluiten. Pijnlijk, maar het is de realiteit. Mijn klanten zijn op de hoogte van de sluiting en tonen op hun beurt begrip voor mijn beslissing.”

Webshop

“Bedoeling is om de webshop zo snel mogelijk online te krijgen. Ik raad de klanten aan om onze website in de gaten te houden. Binnenkort geef ik ook voor de geïnteresseerden infosessies over de werking van de webshop. We blijven dus onze kaasspecialiteiten met passie aanbieden, zij het dan online. Het verhaal van Cheesy Dream loopt dus zeker niet op zijn einde.”

