Juweelontwerpster viert 60ste verjaardag met expo in De Dekenij: “Alles wat ik liefste zie, samengebracht op één plek”

Weymiens runt samen met haar dochter drie winkels in Puurs-Sint-Amands, bovenop is ze ook juweelontwerpster. “Jarenlang organiseerde ik een kleine tentoonstelling om mijn nieuwe creaties aan het publiek te tonen. Nu alles na de coronacrisis stilaan weer mag, besloot ik het wat groter aan te pakken. Het resultaat is OMG!, de afkorting van ‘Oh My God’ als knipoog naar de locatie De Dekenij. Onze expo is de eerste ooit in dit prachtige pand in de Hoogstraat, pal tegenover het gemeentehuis.”