Jubileumeditie van Duvel Distilled komt in omgekeerd Duvel glas als fles: “Wordt ongetwijfeld een collectors’ item”

Voor Duvel Distilled 2021 werd een deel van het basisbrouwsel van Duvel volgens de authentieke manier gedistilleerd en vervolgens tien jaar gelagerd op eikenhouten bourbon- en sherryvaten. Tot slot heeft de drank een finish ondergaan op Moscatel de Sétubal vaten. “Zo kreeg deze Duvel Distilled een donker rood-okerachtige kleur en neem je een subtiele, licht fruitige, nootachtige toets met een vleugje vanille, toffee en rozijnen waar. Deze sterkedrank verdient ook een speciale verpakking in dit feestjaar. Daarom wordt Duvel Distilled in een bijzondere fles en in beperkte oplage gebotteld. De iconische vorm van het Duvel glas vormt de basis van de fles en ook de rode D is prominent aanwezig. De stoere fleshouder is geïnspireerd op de witte, volle schuimkraag van Duvel en de voet van het Duvel-glas werd omgetoverd tot de dop van de fles. Deze Duvel Distilled wordt ongetwijfeld een collectors’ item waar heel wat Duvel-lovers reikhalzend naar uitkijken”, deelt Duvel Moortgat mee.

Eenmalig

Een beperkte reeks van 5.500 genummerde flessen zijn beschikbaar vanaf november via de gespecialiseerde drankenhandel en via de Duvel shop. Volgens de brouwerij is Duvel Distilled 2021 heerlijk in combinatie met gegrilde vis en vlees, groenten zoals artisjok en spruiten en ook zwarte chocolade, crème brulée en tarte tatin. “Deze editie kan je gerust een jubileum distillaat noemen: zowel wat betreft smaak als looks is deze versie uniek en eenmalig. Omdat iedere fles van uitstekende kwaliteit is, wordt slecht een kleine volume aangeboden. We hebben nog wat andere dingen op vaten liggen, dus we zullen nog kunnen verrassen de komende jaren”, aldus Cédric Heymans, verantwoordelijk voor barrel aging en distillaties bij Duvel Moortgat.