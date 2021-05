Jos Hermans (97), eerste Belg die coronavaccin kreeg, is overleden

Hermans verbleef al ruim zes jaar in het woonzorgcentrum Sint-Pieter, vlak bij de fabriek van Pfizer in Puurs. Hij was er de oudste bewoner en werd door de directie uitgekozen om als eerste het coronavaccin van Pfizer te krijgen.

Hermans was zijn hele actieve leven landbouwer in Liezele, deelgemeente van Puurs-Sint-Amands, en was er ook voorzitter van het Jaarmarktcomité. In een eerste reactie eind vorig jaar zei hij niet zenuwachtig te zijn om gevaccineerd te worden. “Ik ben blij dat ik de spuit ga krijgen. Ik hoop 100 jaar te worden”, klonk het.

Drie weken later, in januari van dit jaar, ontblootte de negentiger opnieuw de schouder voor zijn tweede coronaprik van het Pfizervaccin. Jos voelde zich naar eigen zeggen “dertig jaar jonger”. Dit weekend nam Sint-Pieter echter afscheid van hun ouderdomsdeken. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag kwam hij te overlijden. “Jos Hermans sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en verbleef recent in het ziekenhuis. Hij is daarna teruggekeerd naar Sint-Pieter, waar hij dit weekend is overleden. Het gaat niet om een uitbraak in het centrum en zijn overlijden heeft niets met corona te maken. Jos was op. Na zijn eerste prik was hij ambitieus en wou hij 100 jaar worden. Het heeft spijtig genoeg niet mogen zijn”, aldus burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).