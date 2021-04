Jogger stampt chihuahua Gorgio dood voor de ogen van 13-jarig baasje: “Die man is een psychopaat en verdient een zware straf”

Deze animatie­films voor jong én oud moet je streamen

14 april Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste films, series en docu’s. Deze week zetten we enkele topfilms voor de hele familie in de kijker: een spannende verfilming van Kuifje op Streamz, een mythisch wolvensprookje op Apple TV of een geanimeerde Spider-Man op Netflix. Sluit de verlengde paasvakantie gezellig af voor de buis!