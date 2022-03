Jessika en Davy openen deuren van bakkerij Kika: “We gaan voor heerlijk ouderwets, artisanaal en vers”

Na 27 jaar namen Raf Maas en zijn vrouw Els Veillaird afscheid van de bakkersstiel en van Oppuurs. Zij verkochten hun bakkerij aan De Boelpaep en Punt, die nu zaterdag 19 maart met volle goesting aan hun nieuwe avontuur beginnen. “We zijn afkomstig van Liezele, en openden twee jaar geleden onze eerste bakkerij op de hoek van de Breendonkstraat en Ringlaan in Willebroek. Maar we zaten daar te krap in ruimte om helemaal ons ding te kunnen doen, daarom waren we stilletjes aan het uitkijken naar een nieuw project”, zegt De Boelpaep.

Wonen en werken

“Toen we hoorden dat Raf en Els wilden stoppen, grepen we die kans meteen met beide handen. Zo konden we in onze vertrouwde regio blijven, én wonen en werken combineren. Ik bak ’s nachts alles zelf, en het was best zwaar om na het werk nog eens die kilometers naar huis te rijden. Nu moet ik enkel de trap op geraken (lacht). Ook zal ik Davy en onze honden meer zien, dat gaat ons allemaal deugd doen.”

Artisanaal en vers

“De naam ‘Kika’ is een knipoog naar mijn bijnaam. Mijn neefje kon als peuter ‘Jessika’ maar moeilijk uitspreken, dus werd het Kika. Zo noemt iedereen mij, nu 18 jaar later, nog altijd. Bakkerij Kika zal staan voor artisanaal en vers. We maken onze broden op de ‘ouderwetse’ manier, zo zitten ze weer bomvol smaak zoals vroeger. We leggen de lat hoog, zo zullen we op zondag op meerdere tijdstippen pistolets bakken. Ze zullen ’s middags dus nog even vers smaken als om 7 uur ’s morgens. Ik ben geen fan van de chique toeters en bellen, maar wil staan voor eenvoudig en lekker.”

Ontmoetingsplek

“Ook in onze winkel willen we diezelfde sfeer creëren: het moet vooral gezellig en warm zijn. Davy babbelt graag, kent mensen snel bij naam, heeft altijd wel wat te vertellen. Dat is ook wat een bakkerij volgens ons moet zijn: naast een winkel ook een ontmoetingsplek, met tijd en aandacht voor iedereen.” Bakkerij Kika in de Meirstraat 14 in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands) zal geopend zijn van woensdag tot vrijdag van 7-18 uur, op zaterdag en zondag van 7-14 uur. Op maandag en dinsdag blijven de deuren dicht.