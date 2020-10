Inzittende van wagen die inreed op protestbetoging in Puurs-Sint-Amands plaatste filmpje op Snapchat

Puurs-Sint-Amands Burgemees­ter roept op tot kalmte na pestvideo aan Puurse bib: “Nu protestmar­sen organise­ren is geen goed idee”

15 oktober Burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V) roept op tot kalmte, na de felle reacties op de pestvideo die eerder deze week viraal ging. “Wat deze jongeren deden, is ontoelaatbaar, maar laat de bevoegde instanties hun werk doen. Nu marsen organiseren is -zeker in coronatijden- geen goed idee.”