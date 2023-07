Inbrekers richten schade aan, maar blijven zonder buit

Puurs-Sint-Amands geeft opnieuw negatief advies voor komst van windturbi­nes: “Aan minister om een oordeel te vellen”

Het lokaal bestuur van Puurs-Sint-Amands heeft opnieuw een negatief advies gegeven over de bouw van twee windturbines in Ruisbroek. Engie hernieuwde in beroep zijn aanvraag voor de bouw van de turbines in ‘Kanaal Nijverheidsstraat’, nadat zowel overheden als buurtbewoners bij de eerste aanvraag hun bezwaar uitten.