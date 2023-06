Inbrekers op pad in Sint-Katharinastraat

Het ging al langer de slechte kant uit met A.V. (34), die is aangehou­den voor dodelijke brand: “Hij was razend dat hij Kyara (4,5) en Kyano (8) niet meer mocht zien”

Een man met een drank- en drugsprobleem die bekendstaat om zijn explosieve persoonlijkheid. Zo omschrijven vrienden en familie A.V. (34), de ex-partner van Stefanie Brems (37) en vader van Kyara (4,5) en Kyano (8) die overleden bij een woningbrand in Puurs-Sint-Amands. Dit is het verhaal van A.V., die vanmiddag aangehouden is en verdacht wordt van brandstichting: “Hij zei nog dat we ervan gingen horen.”