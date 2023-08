Inbraakpoging in garage: poort beschadigd

Mechelse studente blikt terug op Wereldjon­ge­ren­da­gen: “Voor de paus ben ik even weggeglipt”

Met een viering in de Sint-Romboutskathedraal hebben zowat 250 deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) dinsdag afscheid genomen van elkaar. Ze keerden terug vanuit Lissabon na een slotmis met paus Franciscus voor wel anderhalf miljoen jongeren. “Ik zou hier uren over kunnen praten, maar woorden schieten tekort. Je had er moeten bijzijn om het te kunnen bevatten”, getuigt de Mechelse studente Marie Kellner (27).