In Puurs-Sint-Amands neerslag en bewolking vanochtend

9 nieuwe trajectcon­tro­les in Politiezo­ne K-L-M

In Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise, samen Politiezone K-L-M, verschijnen de komende maanden op 9 plekken trajectcontroles in het straatbeeld. Volgende week kunnen de eerste snelheidsduivels al betrapt worden op de Heerbaan in Londerzeel en de Hogerheistraat in Kapelle-op-den-Bos.