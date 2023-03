HUIZENJACHT. Breendonk, zoveel meer dan een duivels bier: “De hoge levensstandaard zie je in de woningprijzen... En tóch valt de verkoop niet stil”

Geld gestolen bij woningin­braak

Bij een woninginbraak in de Bosdreef in Puurs-Sint-Amands hebben dieven een geldsom gestolen. De daders geraakten binnen in de woning nadat er een deur werd beschadigd. Eens binnen werd de ganse woning doorzocht. De dieven zijn spoorloos, maar worden opgespoord.