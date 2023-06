Honderden mensen branden kaarsjes voor Kyano en Kyara, minister Verlinden legt bloemen aan verwoeste woning: “Wat hier gebeurde, is niet te vatten”

Gedenkmo­ment voor Kyara en Kyano in kerk van Sint-Amands: “Willen samen een groot hart vormen met honderden kaarsjes”

Kerk Klein-Brabant organiseert op zaterdag 24 juni een gedenkmoment voor Kyara (4) en Kyano (8), de twee kinderen die zondagnacht het leven lieten in een zware woningbrand in Sint-Amands. “We gaan met kaarsjes een zo groot mogelijk hart vormen in de kerk, want we voelen dat iedereen nood heeft aan een troostplek”, klinkt het.