“Het kamp zal doorgaan”: Chirolokaal in volle voorbereiding op zomerkamp loopt aanzienlijke schade op bij zware brand

In Puurs is er donderdagochtend brand uitgebroken in de lokalen van de Chiro. De schade is aanzienlijk en de Chiroleiding reageert aangeslagen. Maar de solidariteit is ook erg groot. “Vanuit de gemeente bekijken we nu hoe we hen zo snel mogelijk kunnen helpen”, klinkt het bij schepen van Jeugd Willem Geeroms.

De brand in het lokaal werd opgemerkt omstreeks 7.00 uur. Op dat moment kwam er al een hevige zware rookpluim uit het pand. De brandweer werd verwittigd en kwam ter plaatse. “Aan de rechterzijde van het pand stelden we een uitslaande brand vast”, vertelt brandweerkapitein Ive Van den Eynde. “We zijn meteen beginnen te blussen, maar we hebben wel even nodig gehad alvorens we het vuur volledig onder controle hadden. Dat had onder meer te maken met de houten tussenvloer. Eens de brand gedoofd was, hebben we wel nog even moeten nablussen. Onder meer omdat het dakgedeelte was aangetast, dat bestond uit isolatieplaten en houten liggers. We moesten dus het dak openleggen om zeker te zijn dat het vuur volledig uit was.”

Volledig scherm Chirolokalen in Puurs. © Tim Van der Zeypen

Onbruikbaar

Tijdens de bluswerken kwam ook schepen van Jeugd in Puurs, Willem Geeroms (CD&V), poolshoogte nemen. Hij sprak inmiddels al met de Chiroleiding. “Zij zijn uiteraard erg aangeslagen. Dit is een echt drama. Veel van deze mensen komen hier dagelijks”, reageert hij. “Op dit moment was de Chiro volop bezig met het voorbereiden van het zomerkamp. Een groot deel van hun materiaal, waaronder de eet- en kooktenten en de muziekinstallatie, is vernield.” Maar het blijft niet bij enkel schade aan het materiaal. Ook het lokaal zelf liep aanzienlijke schade op, en het pand werd onbruikbaar verklaard. De Chiro zal dus tijdelijk op zoek moeten gaan naar een oplossing voor hun zondagse activiteiten.

De sympathie en de solidari­teit is erg groot. Andere Chiro’s hebben al aangeboden om zowel materialen als eventueel lokalen ter beschik­king te stellen Schepen van Jeugd, Willem Geeroms (CD&V)

“Ook hierin willen we hen vanuit de gemeente zo veel mogelijk helpen. We zijn daartoe verplicht. Het zijn jonge mensen en je mag hen niet aan hun lot overlaten. Ze moeten zien dat ze worden gesteund en daarom zullen wij hen begeleiden naar oplossingen”, gaat de Puurse schepen verder. Hoe groot de schade juist is, is voorlopig nog niet bekend. “Vanavond gaat we alles op een rijtje zetten en morgen bekijken we het verder”, luidt het nog. “De sympathie en de solidariteit is in ieder geval erg groot. Andere Chiro’s hebben al aangeboden om zowel materialen als eventueel lokalen ter beschikking te stellen. Het zomerkamp zal dus gewoon kunnen doorgaan.”

Branddeskundige

Hoe de brand precies is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. Volgens de brandweer ontstond het vuur in het Chirolokaal. “Daarna heeft de brand zich verspreid naar het zoldergedeelte en het dakgebinte”, besluit brandweerkapitein Van den Eynde. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan een elektrische toestel aan de basis.

De politie stelde na de brand een perimeter in en lichtte het parket in. In de loop van donderdag kwam er een branddeskundige en het labo van de politie om de brandoorzaak verder te kunnen onderzoeken. Bij de brand raakte niemand gewond. Niemand was op dat moment aanwezig in de Chirolokalen, hoewel daar oorspronkelijk wel sprake van was.

Volledig scherm Chirolokalen in Puurs. © Tim Van der Zeypen

Volledig scherm Brand bij chirolokalen in Puurs. © Tim Van Der Zeypen

