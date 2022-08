Herfstbooster vanaf 13 september in Gymcenter in Sportpark De Schans

Voor de nieuwe vaccinatie verhuist het huidige vaccinatiepunt in de huisartsenwachtpost opnieuw naar een volwaardig vaccinatiecentrum. Inwoners van Puurs-Sint-Amands, Bornem en Willebroek kunnen vanaf 13 september terecht in Gymcenter in het Sportpark De Schans, Lichterstraat 70 in Puurs-Sint-Amands. Het nieuwe vaccinatiepunt zal open zijn tot half oktober op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 21 uur. De uitnodigingen worden begin september verstuurd worden via post, e-box of burgerprofiel en via e-mail als je adres gekend is.