Hele weekend regen verwacht, Pukema past programma aan: “Verhuizen zo veel mogelijk activiteiten naar binnen”

Puurs-Sint-AmandsIn de gietende regen vindt in Puurs-Sint-Amands de opbouw plaats van het driedaagse volksfeest Pukema. De weersvoorspellingen voor het weekend van 16 tot en met 18 september zijn allesbehalve schitterend, daarom wordt lastminute het één en ander aangepast. “We kunnen vrijdag geen 150 muzikanten in de gietende regen laten concerteren”, zegt Lore Stassen.

Pukema -de afkorting van Puurse Kermis Markt- staat traditioneel voor een weekend lang optredens meepikken, koopjes op de kop tikken, proeven van allerlei lekkers… Dat wordt dit jaar niet anders, alleen beloven de weergoden dit jaar meer dan hun steentje bij te dragen met fikse regenbuien.

Volledig scherm Opbouw van het grote podium van Pukema op het Dorpshart in Puurs © David Legreve

“We zoeken zo veel mogelijk ‘droge’ oplossingen, zo wordt de locatie van het gratis concert van onze Puurs-Sint-Amandse harmonies verplaatst. We verwachten vrijdagavond maar liefst 150 muzikanten samen op het podium, maar hen met hun kostbare instrumenten laten optreden in de gietende regen is geen optie”, zegt Stassen.

Droog en warm

“Daarom verhuizen we van het Dorpshart naar de theaterzaal van CC Binder. Daar kunnen 400 bezoekers droog en warm zitten, we zorgen ook in zaal De Spil voor een groot scherm én gaan het concert livestreamen via YouTube en Facebook. Wie erbij wil zijn, reserveert wel best een gratis ticket. Buiten of binnen: dit concert wordt magisch.”

“Ook voor onze andere activiteiten zoeken we een oplossing. We bekijken of het mogelijk is om ons circusplein te verhuizen van het kerkplein naar CC Binder. We verwachten immers heel wat internationale circusartiesten, wiens optreden we niet lastminute willen annuleren. De legendarische Pukema Plage fuif vindt al in de Evenementenhal plaats, verder zoekt iedereen nu massaal naar tentjes en zeilen om zo veel mogelijk schuilplekken te creëren.”

Dansen onder een paraplu

“De geplande optredens van de vele artiesten -The Clement Peerens Explosition, #LikeMe, Metejoor en meer- vinden wel nog steeds op het Dorpshart plaats. We zijn ervan overtuigd dat zij ook bij slechter weer hun publiek lokken. En onder een paraplu kan je tenslotte óók dansen!”

Pukema vindt van 16 tot 18 september plaats in het centrum van Puurs, voor de exacte locaties van alle activiteiten check je best de sociale media.

