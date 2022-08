Harmonie De Ware Vrienden blaast 150 kaarsjes uit en viert met expo, Vlaamse kermis en fietszoektocht

“De Ware Vrienden werd opgericht als fanfare in 1872, en is daarmee de oudste vereniging van Oppuurs. We vieren dit 150-jarig bestaan in 2022 met verschillende evenementen, zoals dit feestweekend op 5 en 6 augustus. We geven de aftrap vrijdagavond met ons ‘bruin café’ en een tentoonstelling over de voorbije 150 jaar in ons lokaal in dorpshuis De Baronie.”