Grote werken van start in Veurtstraat en omgeving: “Willen veiligheid verhogen en snelheid verlagen”

Puurs-Sint-AmandsOp maandag 9 januari gaan de wegenis- en rioleringswerken in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) van start. Over het volledige traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, de rijweg en de bermen worden meteen mee vernieuwd. “Met wegversmallingen en meer willen we meteen de snelheid verlagen”, klinkt het.

De rioleringswerken in Breendonk vinden plaats in de Veurtstraat van aan De Vijfhoek tot Londerzeel, de Sint-Jozefstraat, de Groenveldweg, de Bessemstraat, Hogedreef en Kerfenden in Londerzeel. Over het volledige traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in opdracht van rioolbeheerder Pidpa. Dit wil zeggen dat de oude riool, waarop sommige woningen waren aangesloten, wordt vervangen.

Open grachten

Woningen die nu nog lozen in de grachten, worden meteen mee aangesloten op de nieuwe riolering. Dit is vooral het geval in de Sint-Jozefstraat en Hogedreef. Meteen wordt ook op alle privaat terrein het regen- en afvalwater gescheiden. Op alle plaatsen waar voldoende ruimte is, wordt er gewerkt met open grachten. Daar wordt het regenwater eerst gebufferd, om daarna in de grond te infiltreren of vertraagd te worden afgevoerd.

Nieuwe fietspaden

Puurs-Sint-Amands maakt van de gelegenheid gebruik om na de rioleringswerken meteen ook het wegdek en de fietspaden aan te pakken. In de Veurtstraat liggen de fietspaden naast vrij diepe grachten, ze zijn ook verzakt en gebarsten. Om de situatie te verbeteren, worden in de Veurtstraat volwaardige nieuwe fietspaden aangelegd aan beide kanten van de weg.

Snelheid verlagen

De gemeente wil ook de snelheid op het vernieuwde traject verlagen naar 50 km/u. Daarom zullen er wegversmallingen worden aangelegd, asverschuivingen, overrijdbare middenbermen en smallere wegprofielen. Ter hoogte van de aansluiting van de Hogedreef op de Provincielaan en Achterheide, wordt de baan verplaatst zodat er een T-aansluiting ontstaan en ook hier de snelheid daalt.

225 werkdagen

De werken zullen verlopen in vier fasen. Tijdens fase 1 en fase 2 wordt de Veurtstraat aangepakt, tijdens fase 3 is de Sint-Jozefstraat aan de beurt en in fase 4 staan de Hogedreef en Kerfenden op de planning. Alles samen zullen zo’n 225 werkdagen nodig zijn om de klus te klaren. Tijdens de werken is er geen doorgang voor het gemotoriseerde verkeer, en een beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.

