Grote rioleringswerken op komst in Breendonk: “Pakken meteen ook wegdek en fietspad aan”

Puurs-Sint-AmandsDe gemeente Puurs-Sint-Amands plant in het voorjaar van 2023 grote rioleringswerken in deelgemeente Breendonk. “We pakken de Veurtstraat, Sint-Jozefstraat, Groenveldweg, Bessemstraat, Hogedreef en Kerfenden aan. Meteen worden ook de fietspaden en het wegdek vernieuwd”, zeggen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) en schepen van openbare werken Yvo Van Damme (CD&V)

“In onze gemeente is al iets meer dan 90 procent van de woningen aangesloten op het rioolnetwerk. Die hoge score gaan we nog optrekken, door samen met Pidpa deze reeks nieuwe rioleringen aan te leggen. Over het volledige traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Woningen langsheen het traject die nu nog lozen in de grachten, sluiten we meteen aan op de nieuwe riolering.”

Open grachten

“Vooral in de Sint-Jozefstraat en Hogedreef komt het grootste deel van het afvalwater nog terecht in waterlopen. Tijdens de werken wordt meteen ook het regen- en afvalwater op privaat terrein gescheiden. Op de plaatsen waar voldoende ruimte is, zal er worden gewerkt met open grachten. Zo kan het regenwater eerst gebufferd worden, om daarna te infiltreren in de bodem of vertraagd te worden afgevoerd.”

Burgemeester Koen Van den Heuvel en schepen Yvo Van Damme poseren aan de Veurtstraat in Breendonk die een nieuwe riolering en fietspad krijgt

“Er moet toch overal gegraven worden, daarom gaan we over het volledige traject meteen ook de bovenbouw vernieuwen. Zowel de rijweg als de bermen worden aangepakt. In de Veurtstraat bijvoorbeeld liggen de betonnen fietspaden vlak langs de vrij diepe grachten. Die fietspaden zijn in de loop der jaren verzakt en gebarsten, en hier en daar eens lokaal hersteld. We gaan nu meteen van de situatie gebruik maken om in de Veurtstraat aan beiden zijden van de weg een aanliggend fietspad te voorzien.”

Snelheid verlagen

“We willen de straten op dit traject ook graag veiliger maken, en plannen daarom wegversmallingen, asverschuivingen, overrijdbare middenbermen en smallere wegprofielen. Meteen verlagen we ook de snelheid naar 50 km/u. Ter hoogte van de aansluiting van Hogedreef op de Provincielaan/Achterheide verplaatsen we de rijbaan. Zo creëren we hier een dwarse of T-aansluiting, en zal de snelheid meteen dalen.”

5.5 miljoen

De grote werken in Breendonk gaan van start in het voorjaar van 2023, en nemen 225 werkdagen in beslag. De kostprijs wordt geraamd op zo’n 5.5 miljoen euro, het gemeentebestuur van Puur-Sint-Amands investeert hiervan zo’n anderhalf miljoen voor de bovenbouw en een deel van de riolering. Het grootste gedeelte van de rekening wordt betaald door VMM, de overige kosten worden gefinancierd door Pidpa en de gemeentebesturen van Puurs-Sint-Amands en Londerzeel.

Als deze klus geklaard is, plant Puurs-Sint-Amands aansluiteind ook werken in de Zavelstraat en Wachtingstraat.

