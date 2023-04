Grafelijk Genootschap brengt Klein-Brabantse asperges naar gouverneur en telt af naar Aspergedorp

Waterinsij­pe­ling zorgt voor brandgeur en rookontwik­ke­ling bij KBC-bank

De brandweer van Mechelen is woensdagnamiddag omstreeks 15.00 uur moeten uitrukken naar de Grote Markt. Bij de KBC-bank werd er plots een rookontwikkeling opgemerkt. Omdat die ook gepaard ging met een brandgeur besliste de bank om preventief te evacueren. “Bij onze aankomst moesten we enkel een technische ingreep uitvoeren”, zegt brandweerluitenant Hans De Bondt. “Maar uiteindelijk was er geen brand en bleek alles in orde te zijn.” De oorzaak van de brandgeur en rookontwikkeling werd uiteindelijk gevonden bij een waterinsijpeling in één van de lichtarmaturen. Na een half uurtje keerde de brandweer opnieuw richting kazerne. De interventie van de brandweer op de Grote Markt lokte gelet op het tijdstip wel heel wat kijklustigen.