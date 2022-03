Gezocht: starters voor pop-upwinkel op Botermarkt

Bornem Wintam rouwt om Geert (58) na zwaar verkeerson­ge­val op E313: “Zullen zijn vrouw en kinderen steunen waar en wanneer we kunnen”

Het Bornemse dorp Wintam is in rouw na de zware crash op de E313 in Beringen. Daarbij kwam Geert V.d.M. (58) om het leven, zijn vrouw Vera D. (58) werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd. “Geert was een zacht en sociaal man, met een grote liefde voor wandelen en de bergen. Hij en Vera waren altijd samen onderweg, we zullen haar en de kinderen steunen waar we kunnen.”

5 maart