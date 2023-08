Gezocht: onderdak voor Poolse artiesten tijdens 50ste editie van Pukema

Nieuwe tentoon­stel­ling focust op ‘straffe madammen’ van Kalfort: “Geschiede­nis­boe­ken staan vol mannen, maar ook vrouwen speelden een grote rol”

‘Sterke vrouwen. 30 portretten van Kalfortse dames’, zo doopte Luc Schokkaert de nieuwste tentoonstelling in de kerk. Met de expo wil de Kalfortenaar de belangrijkste vrouwelijke figuren uit de lokale geschiedenis in de schijnwerpers zetten. “Ze stonden steeds in de schaduw, terwijl zij op hun eigen manier probeerden om de maatschappij beter te maken.” Van een verzetsvrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de bekendste vroedvrouw uit het gehucht, dit is een ode aan de Kalfortse dames.