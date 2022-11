Gezocht: nieuwe ondernemer voor pop-upwinkel op Botermarkt

Gemeente Puurs-Sint-Amands kocht het pand van de voormalige bakkerij Roelandts, en wou het gebouw niet leeg laten staan in afwachting van concrete toekomstplannen. Daarom werd een oproep gelanceerd, om kandidaten te vinden voor een pop-upwinkel. Elliebillie was als eerste aan de beurt, sinds begin september kan je er educatief en sensorisch speelgoed kopen dat je niet in een gewone speelgoedwinkel vindt.

Pittig

“Ik run de pop-upwinkel nog tot midden januari, en daarna zien we wel weer wat de toekomst brengt. De combinatie van de fysieke winkel, onze webshop, mijn halftijdse job in het onderwijs en een groot gezin was best pittig”, zegt De Boeck. “Maar de pop-upervaring was heel positief. Ik heb genoten van het leuke contact met de klanten, heb heel wat nieuwe ideeën en inspiratie opgedaan… We gaan dit avontuur nu mooi afwerken, en dan brainstormen over iets nieuw!”

Volledig scherm Ellen De Boeck runt kinderspeelgoedwinkel EllieBillie op de Botermarkt, de gemeente Puurs-Sint-Amands gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het pop-up winkelpand . © David Legreve

Gemeente Puurs-Sint-Amands lanceert nu een nieuwe oproep: iedereen met een ondernemersdroom kan zich inschrijven om na Elliebillie de pop-upwinkel op de Botermarkt in te palmen. “Het is de ideale kans om op een laagdrempelige manier te proeven van het ondernemerschap”, zegt schepen van lokale economie Hilde Van der Poorten (CD&V).

250 euro

Een zaak openen in de pop-up kan voor minstens drie en maximaal twaalf maanden, voor een huurprijs van 250 euro per maand. Een aanvraag indienen kan tot 31 december 2023, een jury bepaalt of het concept geschikt is. Het reglement vind je op de website van Puurs-Sint-Amands: www.puurs-sint-amands.be/pop-up-in-puurs-centrum.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.