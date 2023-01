Gezocht: info en materiaal over Boerenkrijg voor nieuwe expo Heverstam

“De Boerenkrijg is de naam voor de opstand van het gewone volk tegen het Franse regime in 1798. Klein-Brabant speelde in die strijd een belangrijke rol: ook in onze contreien werd toen fel gevochten”, klinkt het bij Heverstam. “Omdat we in 2023 exact 225 jaar later zijn, was het thema voor onze jaarlijkse tentoonstelling dan ook snel gevonden: alles zal in het teken staan van deze herdenking.”