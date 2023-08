Oud-leid­sters van Chiro Oppuurs verrassen kookmoeke Annie op 90ste verjaardag: “Wie heimwee had, vond troost op haar schoot”

Ze roerde er bijna 35 jaar geleden voor het laatst in de potten, maar Chiro Oppuurs is ‘kookmoeke’ Annie Pauwels nog lang niet vergeten. Zo’n 25 oud-leidsters trokken dinsdag naar woonzorgcentrum Ter Schelde in Puurs-Sint-Amands, om Annies 90ste verjaardag te vieren. “Annie deed veel meer dan koken alleen: wie heimwee had, vond troost op haar schoot.”