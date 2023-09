Na zes jaar wachten kan Schelle zich eindelijk weer opmaken voor Scheveto­ren­feest

In Schelle telt men af naar de zevende editie van het Schevetorenfeest. Als het weer wat wil meezitten, worden er een kleine tienduizend bezoekers verwacht op dit volksfeest onder de scheve kerktoren. #Like Me On Tour, Samson en Marie, Koen Buyse en Mama’s Jasje zijn de bekendste namen op de affiche.