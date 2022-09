Gemeente zet in op gezonde medewerkers met fruitmanden en sportactiviteiten

“We lanceerden #GezondeMedewerkers omdat we willen investeren in ons menselijk kapitaal,” vertelt schepen van Samenleven Ann-Marie Morel. “Omdat zij onze organisatie laten draaien, vinden we het belangrijk dat ze zich goed voelen op de werkvloer. We stelden een visie op over wat gezondheid op het werk betekent en die wordt honderd procent gedragen door het College van Burgemeester en Schepenen en door het managementteam. Zo zorgen we ervoor dat we werken aan een gezond werkklimaat en niet alleen aan losstaande acties. Binnen de visie werken we rond vier thema’s: beweging, voeding, vaardigheden en welzijn.”

Fruitmanden en gratis sportactiviteiten

Het project #GezondeMedewerkers realiseerde op korte tijd al heel wat initiatieven. “We voorzien bijvoorbeeld al onze werkplekken van een fruitmand,” vertelt Ann-Marie Morel. “Zo grijpen medewerkers vanzelf sneller naar een gezond tussendoortje. We betalen ook het inschrijvingsgeld voor bepaalde sportevenementen in onze gemeente, zoals de Fortloop in Park Fort Liezele. En cc Binder organiseert voor alle inwoners drie maal per jaar een gratis gezondheidslezing. Hierop nodigen we ook al onze medewerkers uit.”

“Naast deze vaste voordelen organiseren we ook tijdelijke acties. Zo was er recent de campagne ‘Met de fiets naar het werk’. We informeerden ons personeel over de voordelen daarvan én trakteerden fietsende medewerkers op een verrassing tijdens onze fietsweek.”

Medewerkers mogen meedenken

#GezondeMedewerkers wordt uitgewerkt door een interne projectgroep die zich laat adviseren door externe specialisten. “Maar álle medewerkers mogen ideeën aanreiken. Zo organiseren we regelmatig een gezonde lunch waarbij iedereen feedback mag geven over voorbije acties en mag brainstormen over toekomstige ideeën. Maar belangrijk om te weten: personeelsleden moeten helemaal niet deelnemen aan de initiatieven van #GezondeMedewerkers. Wij dringen niets op: ze kiezen zelf of ze gebruikmaken van de mogelijkheden die wij aanbieden.”

“Voorlopig merken we alleen maar heel veel enthousiasme. Zo kunnen medewerkers een sportshirt verdienen en die blijkt gegeerd. We krijgen veel foto’s binnen van collega’s die in onze T-shirt aan het sporten zijn, ze voelen ze duidelijk trotse ambassadeur van #GezondeMedewerkers.”

