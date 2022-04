Gemeente stelt bouw van toeristisch infopunt aan Fort Liezele uit na protest: “Gaan op zoek naar compacter ontwerp”

Puurs-Sint-AmandsDe gemeente Puurs-Sint-Amands stelt de geplande bouw van een nieuw toeristisch informatiepunt en museumpaviljoen aan het Fort Liezele uit. Oppositiepartij Groen protesteerde tegen de impact op de omgeving , bevoegd schepen Ann-Marie Morel (CD&V) wil het ontwerp nu laten aanpassen: “Dit is geen knieval, maar een compromis. Voor onze toeristen is er geen probleem: we werken gewoon nog wat langer vanuit ons ‘glazen huis’.”

De gemeente Puurs-Sint-Amands leverde zichzelf een vergunning af voor de bouw van een toeristisch informatiepunt en museumpaviljoen. Dat gebouw zou volgens de plannen schuin tegenover de ingang van het Fort van Liezele geplaatst worden. Die grasvlakte, tussen de evenementenweide en de schaatsvijver, is volgens Groen echter géén goede locatie: “Men zou bouwen in overstromingsgevoelig gebied en het zicht op de schaatsvijver midden in het park verstoren”, aldus gemeenteraadslid Els Knoops.

132 handtekeningen

De oppositiepartij startte een petitie, die door 132 Puurs-Sint-Amandsenaren werd ondertekend. “De bekommernis van onze inwoners bleek groter dan het bestuur had gedacht. Dat duidelijke signaal werd gelukkig niet genegeerd, want we kregen te horen dat de initiële plannen niet uitgevoerd zullen worden. We zijn enorm blij met deze bijsturing, en met het gebaar dat de mening van zowel inwoners als andere politieke partijen telt”, zegt Knoops.

Volledig scherm Het nieuw toeristisch informatiepunt en museumpaviljoen zou gebouwd worden tegenover de ingang van het Fort van Liezele, tussen de evenementenweide en de schaatsvijver. © Marc Aerts

“We kiezen er inderdaad voor om dit project niet te realiseren, hoewel we de nodige vergunning al op zak hebben en ook het advies van Polder, Vliet en Zielbeek voorwaardelijk gunstig is”, reageert schepen Morel. “Het klopt echter dat het geplande bouwvolume écht wel groot is, maar daar is ook een reden voor. Men wilde het gebouw zo veel mogelijk laten opgaan in de natuur, door het -net zoals het JOC- onder een groene helling te verstoppen. Ook willen we meteen de vuilniscontainers van alle gebruikers van het Fort uit het zicht opbergen, een extra parkeerplaats voor personen met een handicap in het geheel verwerken…”

Dicht genoeg bij Fort

“Om dit alles te realiseren, zou het gebouw uiteindelijk veel meer oppervlakte innemen dan oorspronkelijk gedacht. We gaan de oefening daarom samen met onze architect opnieuw maken, rekening houdend met een heleboel voorwaarden. We kunnen het gebouw bijvoorbeeld niet deels onder de grond stoppen, omdat we in overstromingsgevoelig gebied zitten. We moeten ook dicht genoeg bij het Fort blijven, om zo de link met het gebouw duidelijk te maken. We willen niet té opvallend aanwezig zijn in het groen, maar toch duidelijk genoeg voor de bezoekers, enzovoort”

Volledig scherm Vijver Fort Liezele © Marc Aerts

“Dan maar meteen een infopunt in het Fort Liezele zelf inrichten, lijkt mij echter geen goed idee. Het oude onthaal bereik je enkel via de trap, en dat is geen optie voor minder mobiele bezoekers. We willen ook dat een bezoek aan het Fort al begint bij de toegangspoort. Binnen nog tickets moeten aankopen, verstoort die beleving. We willen ook de combinatie maken van een museumonthaal met een toeristisch infopunt, waar je algemene informatie over Klein-Brabant vindt, alle fietsroutes ontdekt… Ook daarom is het belangrijk om buiten het Fort te blijven.”

11 november

“Ons doel is nu om een nieuw plan voor een compacter gebouw uit te tekenen. De officiële opening van het vernieuwde Fort Liezele op 11 november zouden we ook met dit gebouw toch niet meer halen. We moesten dus sowieso al met een tijdelijke oplossing werken, het glazen huis kan daarom ook nog deze zomer perfect dienst doen als onthaalpunt.”

Volledig scherm Vijver Fort Liezele © Marc Aerts