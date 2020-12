Gemaskerde daders dringen met geweld bankkantoor van Bpost binnen

In een mum van tijd was het lokaal gevuld met rook en sloegen de daders op de vlucht. Ze droegen volgens getuigen een bivakmuts. De politie van Klein-Brabant kwam ter plaatse en startte een onderzoek. De Hoogstraat werd tijdelijk afgesloten. Ook ontmijningsdienst DOVO werd erbij gehaald, maar een ontploffing zou er volgens de eerste berichten niet geweest zijn.

Naar verluidt zou er bij de kraak geen buit zijn maakt. Bij Bpost bevestigen ze de kraak of de poging daartoe, maar kunnen ze in belang van het onderzoek geen verdere details kwijt. “De schade aan het bankkantoor lijkt mee te vallen. Het bankkantoor kan woensdag ook gewoon weer open gaan”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo.

Het labo van de politie kwam al ter plaatse en ook het parket werd ingelicht. Het is niet de eerste keer dat Bpost wordt geviseerd wordt door plofkrakers. Begin november nog sloegen onbekende gangsters toe in een bankfiliaal van Bpost in Ekeren. “Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen, maar in het belang van onze veiligheid kunnen we hier niet op ingaan”, besluit de woordvoerster