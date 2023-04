Geld gestolen bij woninginbraak

Gezin van Joris (51) en Astrid (48) zoekt 100.000 euro in eigen huis: “Er zijn wel wat spullen gesneuveld”

Voor het nieuwe VTM-programma ‘Wie Zoekt Die Wint’ organiseert Jens Dendoncker een heuse schattenjacht in de huizen van verschillende gezinnen. Op zaterdag 15 april strijkt hij daarvoor neer bij het gezin van Joris Degeest (51) en Astrid Maertens (48) in Schelle. Samen met hun drie dochters Amber (22), Lore (19) en Linde (15) doorzoeken ze in een halfuurtje tijd hun hele huis op zoek naar in totaal 100.000 euro. “We hadden vooraf een tactiek uitgestippeld, maar niets kan je voorbereiden op de chaos van het moment.”