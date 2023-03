Geld en juwelen ontvreemd bij woninginbraak

Gestolen BMW teruggevon­den op oprit in Peizegem: “Daders vermoede­lijk zonder benzine gevallen”

De daders die afgelopen weekend een BMW gestolen hebben in de Fortstraat in Lebbeke hebben de wagen achtergelaten op een oprit in Peizegem. Omdat er niet veel benzine in de tank zat, zijn de daders vermoedelijk stilgevallen.