Geen vergunning voor Klein-Brabant Shooting Club, buurt reageert opgelucht: “Hopelijk voorgoed verlost van geluidshinder”

RUISBROEK "Om de minuut hoor je 'pang'"

De omwonenden van de Klein-Brabantse Shooting Club in de Gansbroekstraat in Ruisbroek (Puurs) protesteren tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van de kleiduifschietstand. "Het constante geluid van de geweerschoten is verschrikkelijk, ons geduld is op."

29 januari